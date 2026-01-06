فالفيردي: الفارق ليس كبيرا بين بلباو وبرشلونة

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم، استهدافه الفوز بكأس السوبر الإسباني، التي تنطلق الأربعاء في جدة، رغم صعوبة المنافسة مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ولفت فالفيردي، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء عن مواجهة برشلونة في نصف النهائي الأربعاء، إلى أهمية وثوق اللاعبين في قدرتهم على الانتصار.

ورأى أن الفارق بين الفريقين ليس كبيرًا للغاية، وصرّح: «في مثل هذه المباريات، هناك تفضيل لمثل هذه الفرق، لكن نحن أيضًا كنا مثلهم في مراتب عُليا الموسم الماضي، وغدًا سنلعب بشكل جيد وسنرى إن كنا سنصل إلى النهائي أم لا».

وأشار إلى عدم اهتمامه بما يُقال عن الفرق، على الرغم من إدراكه صعوبة المنافسة، موضحًا: «قد يحدث شيء مخالف غدًا، والمهم بالنسبة لنا التركيز على المباراة».

وردًا على سؤالٍ عن شعوره تجاه برشلونة، فريقه السابق، أجاب: «جئت إلى السعودية مع برشلونة عام 2020 وخسِرت ورحلت بعدها، لكني واجهت برشلونة كثيرًا بعدها، ولا أملك شعورًا تجاه ذلك».

وعبّر فالفيردي عن سعادته بخوض السوبر في السعودية، لأن المشاركة في البطولة تقتصر على من حققوا منجزاتٍ الموسم الماضي. وأبدى ارتياحه لتعافي مهاجميه الشقيقين إينياكي ونيكو ويليامز من إصابتيهما، وعدّ عودتهما إلى الفريق استعادةً للعافية في خط الهجوم.