إيراولا: سيمينيو على أبواب الرحيل

كشف أندوني إيراولا، مدرب فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، عن أن الجناح الغاني الدولي أنطوان سيمينيو قد يخوض مباراته الأخيرة مع النادي، وسط تكهنات متزايدة بشأن رحيله، في وقت يواجه الفريق مشكلة أخرى تتعلق بالمهاجم الهولندي جاستن كلويفرت الذي سيخضع لجراحة بالركبة.

ويمتلك سيمينيو شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني يمكن تفعيله خلال أول أسبوعين من فترة الانتقالات الشتوية، وفقًا ‌لتقارير إعلامية بريطانية.

وربطت ‌التكهنات اللاعب البالغ ‌من ⁠العمر 25 عامًا ‌باحتمال الانتقال إلى مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، الساعي لتقليص الفارق في سباق المنافسة على اللقب مع أرسنال المتصدر.

وتألق سيمينيو هذا الموسم بتسجيله تسعة أهداف في الدوري، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى إرلينج هالاند، لاعب سيتي «19 هدفًا»، وإيجور تياجو، لاعب برنتفورد «14 هدفًا».

وقال إيراولا للصحافيين قبل ⁠مواجهة توتنام، الأربعاء: «لا أعرف ما سيحدث غدًا أو ‌في اليومين أو الثلاثة المقبلة، لكنني سألت ‍قبل المجيء إلى هنا ‍فقط لأعرف ما سيحدث، وإلا سأبدو ساذجًا إذا تحدثت عن أنطوان ثم رحل». وأضاف: «هذا هو الوضع الآن. أعتقد أنها قد تكون مباراته الأخيرة، هذا رأيي الشخصي. لكن لا يوجد شيء متفق عليه، ولم يتم التوقيع على أي شيء. إنه رأيي الشخصي، كما أفهم السوق، وصخب وسائل الإعلام».

ويحتل ‌بورنموث المركز الـ 15 في الدوري الممتاز بـ 23 نقطة من 20 مباراة.