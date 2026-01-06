بلباو مستعد

اختتم فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم استعداداته الميدانية لمواجهة برشلونة، الأربعاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. تصوير: علي خمج