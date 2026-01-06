بذكريات كوت ديفوار 2010.. قذيفة بولبينة تنقذ الجزائر

ابتسم الوقت الإضافي للمرة الثانية تاريخيًا في كأس الأمم الإفريقية للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، واستطاع «محاربو الصحراء» خلاله صعق الكونغو الديمقراطية، مساء الثلاثاء، بهدف نظيف، على ملعب مولاي الحسن في الرباط ضمن منافسات ثمن نهائي النسخة الجارية «المغرب 2025».

وسيطر التعادل السلبي على الزمن الأصلي لتتمدد المباراة إلى وقت إضافي من شوطين مدة كل منهما ربع ساعة، بغية تحديد الطرف المتأهل.

وفي الدقيقة 119، أي قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، أطلق الجناح البديل عادل بولبينة تسديدة ارتطمت بالعارضة الأفقية وارتدت داخل مرمى الكونغو، مؤهلًا الجزائر إلى دور الثمانية.

وخاض المنتخب الجزائري الوقت الإضافي للمرة التاسعة في مشاركاته على صعيد أمم إفريقيا.

وفي خمس مرات سابقة، وصل إلى ركلات الترجيح، بينما خسر أثناء «الإضافي» أمام غانا لحساب نصف نهائي 1982، وأمام المغرب ضمن دور الثمانية 2004، في حين فاز فيه على كوت ديفوار في ربع نهائي 2010، ثم الكونغو خلال النسخة الجارية.

وسيتقابل الجزائريون، السبت المقبل، مع نيجيريا في ربع النهائي على ملعب مراكش.