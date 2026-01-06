روما يعود إلى طريق الانتصارات بثنائية ليتشي

صحح فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم مساره في الدوري بفوزه بهدفين نظيفين على ليتشي الثلاثاء، بفضل هدفي المهاجم الأيرلندي إيفان فيرجسون والبديل الأوكراني أرتيم دوفبيك.

وكان روما تلقى هزيمته الرابعة في آخر ست مباريات بالدوري بخسارته 0ـ1 أمام أتالانتا السبت، لكنه فعل ما يكفي لتجاوز ليتشي الذي فرض التعادل 1ـ1 على يوفنتوس مطلع الأسبوع الجاري.

وقال فيرجسون ‌الذي نال ‌جائزة أفضل لاعب في المباراة ‌لشبكة «⁠سكاي سبورتس» :«لم ‌يكن لدينا الكثير من الوقت للتحضير للمباراة بعد هزيمة أتالانتا، كانت معظم التحضيرات عبر الفيديو.. لكننا نجحنا. كنا نعلم أنه يتعين علينا الفوز وقد فعلنا ذلك».

وتعرض مهاجمو روما لانتقادات حادة أخيرًا، إذ سجل الفريق 20 هدفًا فقط في 18 مباراة بالدوري، بينما اكتفى كل ⁠من فيرجسون ودوفبيك بهدفين قبل هذه المواجهة.

وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 14 عندما مرر الأرجنتيني باولو ديبالا كرة إلى فيرجسون داخل منطقة الجزاء، فوجد مساحة بين مدافعين وسددها في الزاوية البعيدة.

وأهدر ليتشي فرصة خطيرة لإدراك التعادل في الشوط الثاني، ⁠حين أرسل كونان ندري كرة عرضية متقنة إلى سانتياجو بييروتي الخالي من الرقابة، لكنه سددها بعيدًا عن المرمى من نقطة الجزاء تقريبًا.

ودخل دوفبيك بديلًا لفيرجسون بعد ساعة من اللعب، وبعد 11 دقيقة أخرى حسم الفوز بهدف من ركلة ركنية، إذ وصلت كرة شتتها الدفاع بالرأس إلى نيكولو بيسيلي الذي سددها، وحولها دوفبيك إلى الشباك.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 19 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إنتر ميلان ‌الذي لعب 17 مباراة، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.