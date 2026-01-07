نوتنجهام يذيق ويست هام الخسارة الـ 13

سقط فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، على ملعبه أمام نوتنجهام فورست 1-2 في انطلاق منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

لم يستغل ويست هام تقدمه بهدف عكسي في الشوط الأول، سجله موريلو، لاعب نوتنجهام بالخطأ في مرماه بعد مرور 13 دقيقة من المباراة التي جرت على ملعب لندن الأولمبي.

وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 55 بهدف نيكولاس دومينيجيز بعد ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 89، سجل مورجان جيبس وايت هدف الفوز للضيوف من ركلة جزاء احتسبتها تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ضد ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق اللندني.

وكسر نوتنجهام فورست بهذا الفوز سلسلة من أربع هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر وسط صراع شديد للهروب من شبح الهبوط.

أما ويست هام فتجرع مرارة الخسارة للمرة 13 في بطولة الدوري الموسم ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز 18، ليحتل أول مراكز الهبوط ولتزداد الضغوط على مدربه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو.