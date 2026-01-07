الزمالك يُعيد جمال مدربا «مؤقتا»

أعلن نادي الزمالك المصري، الأربعاء، تعاقده مع معتمد جمال، لاعبه ومدربه السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، «مؤقتًا» لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وأصدر الزمالك بيانًا صحافيًا، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» جاء فيه: «قرر مجلس ‌الإدارة بالتنسيق مع ‌جون إدوارد ‌المدير ⁠الرياضي، ​تعيين ‌معتمد جمال المدرب الأسبق للأبيض قائمًا بأعمال المدرب للفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح لاعب الفريق السابق».

وأضاف البيان :«من المقرر أن يبدأ ⁠الجهاز الفني عمله بداية من تدريب الأربعاء، المقرر في ‍الـ 02:30 ‍عصرًا على ملعب الكلية الحربية، في ‍إطار الاستعداد للمباريات المقبلة، يجري التفاوض مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على ​أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور التوصل لاتفاق ⁠معه».

وكلف الزمالك 31 ديسمبر الماضي، الثنائي تامر عبد الحميد، وحازم إمام بقيادة الفريق «مؤقتًا» أيضًا، بعد قبول استقالة أحمد عبد الرؤوف، الذي تولى المسؤولية في الأول من نوفمبر خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

ويستهل جمال مشواره مع الزمالك عندما يواجه ‌زد في كأس الرابطة 11 يناير الجاري.