السوبر الإسباني.. «البرغوث» الأكثر تسجيلا وليفاندوفسكي الأكبر

يُعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم السابق، وقائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي، الأكثر تسجيلًا في كأس السوبر الإسباني برصيد 14 هدفًا عبر 8 نسخ مختلفة من البطولة، ويُعد النجم التاريخي المُلقب بـ«البرغوث» اللاعب الوحيد الذي سجل في 4 نُسخ متتالية في البطولة الإسبانية، من عام 2009 وحتى عام 2012.

بينما يتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب البرشا الحالي، قائمة الأكبر عمرًا من مسجلي الأهداف في البطولة إذ أحرز بعمر الـ36 عامًا و4 أشهر و 22 يومًا، هدفًا أمام فريق ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية، التي نُظمت أيضًا في مدينة جدة السعودية.

وسجّل لامين يامال اسمه في قائمة اللاعبين الأصغر سنًا، والذين استطاعوا إحراز الأهداف في بطولة السوبر الإسباني، وذلك عندما تمكن من التسجيل في مرمى أوساسونا خلال نسخة 2023ـ2024، وهو في عمر الـ16 عامًا، و 182 يومًا.

ويلتقي برشلونة، الأربعاء، عند الـ10:00 مساءً، أثلتيك بلباو، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، على ملعب «الإنماء» في جدة.