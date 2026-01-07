«روشن».. 9 لاعبين من 5 فرق في ربع نهائي إفريقيا

وصل 9 لاعبين من فرق دوري روشن السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2025 بعد ختام منافسات دور الـ16، الثلاثاء.

وأسفرت مواجهات الدور ربع النهائي عن قمم قوية في البطولة التي تحتضنها المغرب إذ تضم جميع المنتخبات المتأهلة لاعبين من فرق دوري «روشن» باستثناء منتخبي مصر ونيجيريا.

وفي المواجهة الأولى الجمعة المقبل بين مالي والسنغال يوجد 4 لاعبين، إذ يصطدم المالي محمدو دومبيا لاعب الاتحاد بالثلاثي السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي، وخاليدو كوليبالي مدافع الهلال، وساديو ماني مهاجم النصر.

أما اللقاء الثاني في اليوم نفسه والذي يجمع الكاميرون والمغرب فتشهد المواجهة وجود الثلاثي كريستيان باسوجوج مهاجم الأخدود في تحدي المغربيين ياسين بونو حارس الهلال، وجواد الياميق مدافع النجمة.

فيما يوجد في اللقاء الثالث من الدور ربع النهائي، السبت المقبل، الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي وحيدًا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام نيجيريا، وفي اليوم نفسه يلاقي المنتخب المصري الذي لا يوجد فيه أي لاعب من دوري «روشن» نظيره كوت ديفوار بمشاركة فرانك كيسيه قائد الأهلي.

يذكر أن البطولة الإفريقية في انطلاقتها شهدت مشاركة 14 لاعبًا يمثلون 10 من فرق دوري «روشن» غادر منهم 5 خلال منافسات دوري المجموعات والـ16.

وغادر الثنائي القمري زايدو يوسف لاعب الفتح، ومزيان ماوليدا لاعب الخلود، رفقة الجنوب إفريقيين الثنائي إلياس موكوانا لاعب الحزم، وموهاو نكوتا لاعب الاتفاق المدافعين عن شعار منتخب بلديهما قبل الخروج من المنافسات، إضافة إلى الزامبي فاشون ساكالا لاعب الفيحاء.