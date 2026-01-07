في غياب مبابي.. ماذا يفعل الريال؟

يغيب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عن صفوف النادي الملكي خلال مسابقة كأس السوبر في جدة، وذلك بعد تأكد إصابته وخروجه من قائمة «الميرينجي» الرسمية.

وغاب مبابي عن صفوف الريال في 11 مباراة، منذ انضمامه إلى صفوف الملكي، في مختلف البطولات خلال موسمين، حقق خلالها الريال 7 انتصارات، وتعادل 3 مرات، كما خسر مرة واحدة فقط.

وبلغت نسبة انتصارات الريال من دون مبابي نحو 63 %، ما يعني قدرة الفريق على الفوز في حال غيابه.

وخلال منافسات موسم 2025ـ2026، غاب كيليان مبابي عن مباراتين فقط مع ريال مدريد، إذ لم يشارك في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بسبب عدم جاهزيته البدنية، وخسر الريال بنتيجة 1ـ2، على ملعب البرنابيو.

وفي الدوري الإسباني، غاب الهداف الفرنسي عن مباراة مدريد وريال بيتيس، في الجولة 18، بسبب الإصابة التي تعرض لها، إلا أن الريال فاز في اللقاء بنتيجة 5ـ1.

كما غاب مبابي عن 3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية المنظمة صيف 2025، إذ لم يشارك أمام الهلال، باتشوكا، وسالزبورج، بسبب معاناته من ألم في المعدة.

وخلال 3 مباريات غاب عنها مبابي في مونديال الأندية، فاز ريال مدريد في مباراتين وتعادل مرة دون خسارة، إذ فاز على باتشوكا بنتيجة 3ـ1، وعلى سالزبورج بثلاثية نظيفة، وتعادل أمام الهلال بنتيجة 1ـ1.

وفي موسم 2024ـ2025، تغيّب مبابي عن 4 مباريات في «لاليجا»، سواء بسبب الإصابة أو حصوله على بطاقة حمراء، منها أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة، عندما تعادل الريال وأتلتيكو بنتيجة 1ـ1، وعن مباراة رايو فايكانو بسبب الإصابة في الجولة 17، حين انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 3ـ3.

وعلى الرغم من غيابه عن مباراة أتليتك بلباو في الجولة 32 بسبب الطرد قبلها، إلا أن الريال فاز بهدف دون مقابل، قبل أن يغيب أيضًا عن مباراة خيتافي في الجولة 33، والتي انتصر فيها مدريد بنتيجة 1ـ0.

ولم تتوقف غيابات مبابي في موسم 2024ـ2025 عند الدوري الإسباني فقط، إذ سجّل غيابه أيضًا عن مباراتين في بطولة كأس الملك، ولم يحضر في قائمة الملكي أمام ليجانيس، حين فاز الريال بنتيجة 3ـ2 في ربع النهائي، وعن مواجهة ذهاب نصف النهائي ضد ريال سوسيداد، والتي انتصر فيها مدريد بهدف دون رد.

ويقدم كيليان مبابي، موسمًا قويًا مع مدريد، إذ سجل 29 هدفًا، وصنع 5 أهداف، في 24 مباراة رسمية حتى الآن في مختلف المسابقات.

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي بطولة «لاليجا» الموسم الجاري، برصيد 18 هدفًا، جاء الأبرز منها في شباك برشلونة، خلال «الكلاسيكو» في الدور الأول، في المباراة المنتهية لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 2ـ1، على ملعب «سانتياجو برنابيو».