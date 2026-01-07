أوجسبورج يعيد جريجوريتش إلى صفوفه

أعلن نادي أوجسبورج الألماني، الأربعاء، إعادة النمساوي ميكاييل جريجوريتش، إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم، وذلك على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وقال جريجوريتش في بيان النادي الصحافي: «عندما أُتيحت الفرصة للانضمام لفريق أوجسبورج، تحمست بشكل فوري، لم أفقد التواصل أبدًا مع أوجسبورج، وأردت حقًا خوض هذا التحدي، أتطلع لرؤية وجوه مألوفة مرة أخرى، ولدي ذكريات جميلة هنا تحت قيادة المدرب مانويل باوم، هذا شيء نريد البناء عليه حاليًا، والانتقال سريعًا من المراكز المتأخرة في جدول الترتيب».

وأوضح بيني ويبر، المدير الرياضي في أوجسبورج، أن جريجوريتش أظهر جودته في اللعب، مضيفًا: «معه امتلكنا مهاجمًا صاحب خبرة، ويتميز بلعب الكرات الهوائية، والذي يمكنه مساعدة الفريق داخل وخارج الملعب، وسيكون مهمًا بالنسبة لنا، خاصة في المراحل الحاسمة من المباريات».

وانضم جريجوريتش إلى الفريق الألماني قادمًا من فريق بروندبي الدنماركي، إذ كان يلعب هناك منذ الصيف الماضي، بعد أن مثّل لثلاثة أعوام فريق فرايبورج.

وسجل جريجوريتش مع فرايبورج 30 هدفًا، ومرر 12 تمريرة حاسمة في 102 مباراة، كما خاض 72 مباراة دولية مع النمسا، وأحرز 23 هدفًا، ولعب لهامبورج وشالكه أيضًا.

ولعب جريجوريتش صاحب الـ31 عامًا، لأوجسبورج من قبل في الفترة من 2017 إلى 2022، وشارك خلالها جزئيًا تحت قيادة مانويل باوم، الذي عاد الآن لتولي تدريب الفريق.

وخاض اللاعب النمساوي 129 مباراة بقميص النادي، سجل خلالها 31 هدفًا، وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

ويقبع أوجسبورج في المراكز المهددة بالهبوط، إذ يحل في المركز الخامس عشر قبل استئناف منافسات الدوري، عندما يلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ، الأحد المقبل.