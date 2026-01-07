مناورة تكتيكية

فرض السعودي سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، مناورة تكتيكية وفنية للاعبين ظهر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة النجمة، الخميس، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)