مناورة تكتيكية

2026.01.07 | 04:14 pm
فرض السعودي سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، مناورة تكتيكية وفنية للاعبين ظهر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة النجمة، الخميس، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
