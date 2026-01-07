«آسيا تحت 23».. اليابان تكتسح سوريا.. وتعادل كوريا وإيران

افتتح المنتخب الياباني تحت 23 عامًا لكرة القدم مشواره في بطولة كأس آسيا 2026 بانتصار كبير على نظيره السوري بنتيجة 5ـ0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى، الأربعاء.

وافتتح أوزيكي التسجيل للمنتخب الياباني عند الدقيقة «10»، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

ومع مطلع الشوط الثاني أضاف ساتو الهدف الثاني، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثالث عند الدقيقة «75»، وعزز اشبوشي تقدم اليابان بالهدف الرابع «87»، وأنهى ميتشيواكي المهرجان بالهدف الخامس «90+3».

وفي المباراة الثانية تعادل المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره الإيراني سلبيًا.