ربع نهائي أمم إفريقيا.. «روشن» الأول آسيويا والثاني عربيا والثامن عالميا

حجز 9 لاعبين من دوري «روشن» السعودي، مقعدهم في ربع نهائي منافسات كأس الأمم الإفريقية، والذي رسم معالمه، الثلاثاء، مع حصول منتخب كوت ديفوار على المقعد الأخير، ليكون «روشن» أكثر الدوريات الآسيوية حضورًا في هذا الدور، وثانيًا على مستوى الدوريات العربية، مع مركز ثامن على صعيد جميع الدوريات عالميًا.

ويتصدّر الدوري الفرنسي، Ligue 1، هذه القائمة، مع تأهل 38 من لاعبيه إلى هذا الدور، توزعوا على جميع المنتخبات المتبقية في الصراع الإفريقي، مع محصلة أعلى للمنتخب السنغالي، بواقع 10 لاعبين، كما يدعم هذا الدوري جميع المنتخبات العربية المتبقية، بحضور 5 من لاعبيه في قائمة منتخب الجزائر، و4 في القائمة المغربية، بالإضافة إلى لاعب في المنتخب المصري.

ويأتي الدوري المصري ثانيًا، عبر 22 لاعبًا في قائمة «الفراعنة»، بالإضافة إلى محمد الشيبي من المنتخب المغربي، وأليو ديانج من المنتخب المالي، ليبلغ تعداد لاعبي الدوري المصري في ربع النهائي الإفريقي 24 لاعبًا.

ويتفوق الدوري المصري بفارق لاعب واحد على الدوري الإنجليزي، Premier League، الذي يدعم المنتخبات المتبقية بـ 23 لاعبًا، مع محصلة أعلى للمنتخب السنغالي، بواقع 6 لاعبين، ومنتخب كوت ديفوار ، بواقع 5 لاعبين، ومع حضور للاعبين العرب، عبر نصير مزراوي وشمس الدين الطالبي في القائمة المغربية، والمصريان محمد صلاح وعمر مرموش، بالإضافة إلى الجزائري ريان آيت نوري.

ويصل عدد لاعبي الدوري الإيطالي في هذا الدور إلى 13 لاعبًا، مقابل 12 لاعبًا من الدوري الألماني، منهم 4 في القائمة الجزائرية، مناصفة مع الدوري التركي الذي يحضر بـ 12 لاعبًا يتوزعون على 6 منتخبات، مقابل 11 لاعبًا من الدوري الإسباني، منهم 5 لاعبين في التشكيلة المغربية.

ويأتي دوري «روشن» ثامنًا في الترتيب، بعد «الليجا» الإسبانية، عبر 9 لاعبين هم السنغاليون ساديو ماني وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، المغربيان ياسين بونو وجواد الياميق، الجزائري رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسيه، الكاميروني كريستيان باسوجوج، والمالي محمدو دومبيا.

ويتفوق الدوري السعودي بعدد لاعبيه على جميع الدوريات الآسيوية، كما أنّه يأتي ثانيًا على مستوى الدوريات العربية، بعد الدوري المصري، كما أنّه يحتلّ المركز الثامن عالميًا، متفوقًا على دوريات أوروبية شهيرة، مثل البرتغالي والهولندي والبلجيكي واليوناني والروسي، علمًا أن عدد دوريات الدرجات الممتازة الحاضرة في دور الثمانية يصل إلى 33.