بعد الدكتوراة الإسبانية.. القحطاني يقود مؤتمرات السوبر

استحوذ السعودي أحمد القحطاني، مترجم اللغة الإسبانية، على إعجاب حضور المؤتمرات الصحافية لبطولة كأس السوبر الإسباني، التي تحتضنها جدة بمشاركة أربعة فرق، هي برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.

وتولى القحطاني، الثلاثاء والأربعاء، إدارة المؤتمرات الصحافية وترجمة أسئلة الصحافيين السعوديين من العربية إلى الإسبانية وإجابات المدربين واللاعبين من الإسبانية إلى العربية.

وقال لـ «الرياضية» المترجم، الذي تخرج في جامعة الملك سعود عام 2008: «تجربتي في السوبر الإسباني ليست الأولى، وإنما الثالثة، في الأولى، عام 2020، كنت مرافقًا لإنريكي سيريز، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، وفي نسخة العام الماضي رافقت دييجو سيميوني مدرب الأتليتي».

وبعد نيل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، أكمل القحطاني دراسته في إسبانيا وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.