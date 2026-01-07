البرشا يواجه بلباو بدون يامال وليفاندوفسكي

يدخل فريق برشلونة الأول لكرة القدم إلى مباراة أتلتيك بلباو، مساء الأربعاء في جدة ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بتشكيلٍ مختلفٍ، يغيب عنه، بقرارٍ من المدرب الألماني هانسي فليك، الجناح الإسباني لامين يامال والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويبدأ فليك بالإسباني خوان جارسيا، حارس المرمى، والظهيرين الفرنسي جول كوندي والإسباني أليخاندرو بالدي، والمدافعَين الإسبانيين كوبارسي وإريك جارسيا. وفي الوسط، يلعب الهولندي فرينكي دي يونج مع الإسبانيين بيدري وفيرمين لوبيز. ويقود الإسباني فيران توريس الخط الأمامي، وينشط البرازيلي رافينها والسويدي روني بردقجي في مركزي الجناحين.

ويجلس على مقاعد الاحتياط 11 لاعبًا، من بينهم يامال، وليفاندوفسكي، والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، والإسباني داني أولمو، لاعب الوسط.

في المقابل، يتألف تشكيل بلباو، الذي يدربه الإسباني إرنستو فالفيردي، من أوناي سيمون، حارس المرمى، والمدافعين أيتور باريديس وداني فيفيان، والظهيرين جيسوس أريسو وأداما بويرو، ولاعبَي الوسط ميكيل جواريجيزار وأليخاندرو ريجو، ورباعي الهجوم أليكس بيرينجوير وأويهان سانست وروبرت نافارو وإينياكي ويليامز، الذي يجلس شقيقه الجناح نيكو ويليامز على مقاعد الاحتياط مع 10 لاعبين.

وجميع عناصر التشكيل الأساسي للفريق من الإسبان ما عدا الغاني ويليامز والسنغالي بويرو.