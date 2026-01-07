آخر الأخبار
الصورة .. قصة
الريال متأهب
2026.01.07 | 09:49 pm
أنهى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني تصوير: علي خمج
الأكثر قراءة
1
أمام مصر.. كيسيه يُدرك دروجبا
2
بحضور كيسيه.. أكبر انتصار يضع الأفيال أمام مصر
3
جيسوس: لماذا لم يؤجلوا مباراتنا أمام الأهلي؟
4
عقوبة العبود تمتد إلى الخلود
5
4 انتصارات ومواجهة نيجيرية.. الجزائر تستنسخ خطى التتويج
6
شتيجن خارج السوبر.. وبرشلونة يستدعي كوشين
7
روما يعود إلى طريق الانتصارات بثنائية ليتشي
8
الأهلي.. إينزو يعوض غياب أتانجانا
أمام القادسية.. سيماكان انتظار
الانتصار الخامس يُكمل مئوية كونسيساو السادسة
«الريشة».. عامر ونبيه ضمن الأفضل في العالم
أبياه مدرب المنتخب السوداني : كسبنا الاحترام.. والتحديات سرية
120 صقرا في المهرجان الشتوي
الكرة السعودية
2026-01-06 16:42:45
ليفاندوفسكي يرفض الهلال.. وسورلوث البديل
الكرة العالمية
2026-01-06 01:31:50
برشلونة يعيد كانسيلو بـ 5 ملايين
الكرة السعودية
2026-01-05 22:53:16
البليهي خارج حسابات إنزاجي
الكرة السعودية
2026-01-06 23:17:17
الفيصل في افتتاح «آسيا 23» : البطولة تعكس جاهزيتنا العالية
الكرة السعودية
2026-01-06 22:53:35
دي بياجو: سيطرنا وانتصرنا.. وراكان هزم الإصابة
الكرة السعودية
2026-01-06 22:34:25
الغامدي.. ضربة ثالثة مع الصقور
الكرة السعودية
2026-01-06 23:13:09
أرونا يدخل خيارات الشباب
الكرة السعودية
2026-01-06 02:13:30
إيقاف مجرشي مباراتين وتغريمه 20 ألفا
الكرة السعودية
2026-01-05 23:27:14
«شتوية الشباب».. مشيد وعبادة
الكرة السعودية
2026-01-06 20:23:38
عوار يعزز خيارات كونسيساو أمام الخلود
الكرة السعودية
2026-01-04 18:18:07
الانتصار الخامس يُكمل مئوية كونسيساو السادسة
الكرة السعودية
2026-01-04 17:12:27
عوار يتعافى.. كونسيساو يكافئ الاتحاديين
الكرة السعودية
2026-01-06 02:13:30
إيقاف مجرشي مباراتين وتغريمه 20 ألفا
الكرة السعودية
2026-01-05 21:04:02
أمام القادسية.. سيماكان انتظار
الكرة السعودية
2026-01-05 21:03:56
وست هام يطلب بينتو النصر
الكرة العالمية
2026-01-07 00:45:19
أمام مصر.. كيسيه يُدرك دروجبا
الكرة العالمية
2026-01-07 00:12:59
بحضور كيسيه.. أكبر انتصار يضع الأفيال أمام مصر
الكرة العالمية
2026-01-06 18:53:53
محرز يتخطى ماجر ويتزعم مشاركات الجزائريين تاريخيًا
منوعات
2026-01-01 20:07:03
ماسترز سهام السعودية.. آل الشيخ يعلن طرح التذاكر
منوعات
2025-12-30 19:31:05
«موسم الرياض» يكسر حاجز 11 مليون زائر
منوعات
2025-12-27 22:15:10
«موسم الرياض» احتضن 4 نزالات.. إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
