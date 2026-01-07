ألجواسيل يقود الشباب

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أنَّ الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، سيقود فريقه في مباراة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، الجمعة، في ظل عدم حسم مستقبله مع النادي حتى الآن.

وأضافت المصادر أن الرغبة موجودة في إقالة المدرب، لكن لا يوجد قرار نهائي حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ويخوض الشباب الثلاث مباريات المقبلة في دوري روشن أمام التعاون، ونيوم، والنصر.

وكانت الرياضية كشفت في 27 ديسمبر الماضي عن أن قيمة عقد المدرب الإسباني، الذي يمتد لعامين، تبلغ نحو 50 مليون ريال، دون وجود شرط جزائي في العقد المبرم بين الطرفين.

وفي حال رغبت الإدارة الشبابية بإقالة المدرب الإسباني، سيكون ذلك وفق اتفاق بالتراضي بين الطرفين، وذلك بدفع رواتب أشهر معينة مقابل تنازل الإسباني عن البقية. ومنذ التعاقد مع ألجواسيل، أشرف الإسباني على الشباب في 18مباراة، فاز في 3، وتعادل في 8، وخسر 7 مواجهات.