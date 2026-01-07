مفكرة موظف

* أخذت إجازة من العمل، شعرت برغبة التوقف لمدة، وبعد أيام من الإجازة عرفت كم كنت مخطئًا لأني من النوع الذي تتراكم إجازاته دون أن يأخذها. تكتشف بعد مدة طويلة من العمل كم كان الوقت الذي أعطيته قيمة لا يعوض، وكم هو رائع شعور الحرية عندما لا ترتبط بمواقيت محددة مثل بدء الدوام والانتهاء منه. الآن فهمت لماذا فضّل بعض أصدقائي العمل الحر، كانوا يعملون عندما يحتاج الأمر، حتى وإن تطلب السفر، لكنهم كانوا هم من يضعون جدول أعمالهم، وهم من يقررون ساعات العمل، وهم من يمنحون الإجازات لأنفسهم، ربما يفسر ذلك استمرار طاقتهم العالية.

* أسوأ بيئة عمل هي التي تكثر فيها الصراعات، خصوصًا إن كنت شخصًا «في حالك» ومهتمًا في عملك فقط، ولا تعنيك المناصب خصوصًا التي تأتي عبر تكتل ما ضد آخرين. اليوم عندما أنظر إلى سنوات مضت أرى أن كل أولئك الذين تصارعوا بلا فروسية من أجل منصب ما كانوا بلا مواهب حقيقية. مضت السنون ومضى كل في الطريق الذي اختاره لنفسه، والمؤكد أن كلمة «ونعم» لا تقال إلا للمحترمين الذين دفعوا ثمنها بأخلاقهم العالية ونزاهتهم المستمرة.

* صحيح أن مكان العمل يجمعك بأشخاص لم تخترهم، لكنه أيضًا قد يمنحك الفرصة للتعرف على أشخاص رائعين، ما كنت ستعرفهم لولا التحاقك بالعمل. بعض الزملاء لديهم طاقة جذب إيجابية تستمر علاقتك معهم حتى بعد انتقالكم للعمل في أماكن متفرقة. الآن عندما أتذكر سنوات الوظيفة لا أتذكر ما قدمته وما فشلت في تقديمه، بل الأشخاص الذين كسبتهم في رحلة الحياة.

* قرأت الكثير من مقولات المشاهير عن الوظيفة، بعضها قد يضر نوعية من الناس لأنها تدعوهم للتخلص من الوظيفة والبدء بالعمل الخاص، قد تكون نصيحة لكن ليس جميع الناس يستطيعون النجاح بالعمل الخاص، بعض الناس تكون الوظيفة لهم هي الأنسب، بل مُفصلة على مقاسهم. أجمل مقولة قرأتها عن العمل طيلة الحياة بوظيفة هي ما قاله فريدريك نيتشه «الوظائف الطويلة تقتل الشغف ببطء، دون أن تترك جريمة واضحة».