فالفيردي: برشلونة أقوى بكثير.. والخماسية محزنة

عبّر الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم، عن حزنه بسبب الخسارة 0ـ5 من برشلونة، الأربعاء في جدة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «محزن أن نخسر بهذه النتيجة الكبيرة من برشلونة.. من الممكن أن تخسر بظروف مختلفة، لكن مثل هذا الخصم أكبر منك.. لم يكن شعورنا جيدًا».

واعترف مدرب بلباو بأن برشلونة وريال مدريد أقوى بكثير من فريقه، عادّا ذلك حال كرة القدم، مُشيرًا إلى أهمية الحضور نفسيًا وتكتيكيًا في مثل هذه المباريات.

واكتسح برشلونة بلباو، على ملعب «الإنماء»، بأربعة أهداف خلال الشوط الأول، وأضاف الهدف الخامس في الشوط الثاني، وتأهل إلى المباراة النهائية، التي تجمعه الأحد بالفائز من مواجهة الخميس بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.