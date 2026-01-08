النصر يخشى ذكرى نوفمبر على «الأول بارك»

في 22 نوفمبر 2024، امتلأ ملعب «الأول بارك» في الرياض بنحو 18.471 مشجعًا، معظمهم يرتدون الأصفر، يهتفون باسم نجمهم الأسطوري كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر الأول لكرة القدم أمام القادسية في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

كان النصر الذي يستقبل القادسية الخميس في ثاني مواجهة بينهما على الملعب نفسه، في المركز الثالث حينها، أما الضيف فكان يحتل المرتبة الخامسة.

في الدقيقة السابعة فقط، انطلق محمد سيماكان من الجهة اليمنى، مرر كرة عرضية دقيقة، ليصلها كريستيانو رونالدو بتسديدة يمينية قوية هزت شباك حارس القادسية أحمد الكسار.

انفجر الملعب فرحًا، لكن القادسية، تحت قيادة مدربه الإسباني ميتشيل جونزاليس، لم يستسلم.

ردّوا بسرعة، وفي الشوط الأول، نجح الكولومبي خوليان كينيونيس في تسجيل التعادل بتسديدة يمينية قوية، بعد تمريرة عرضية من تركي العمار.

في الشوط الثاني، سيطر النصر على الكرة، مع تألق السنغالي ساديو ماني والكرواتي بروزوفيتش في الوسط، لكن الفرص ضاعت واحدة تلو الأخرى، ثم جاءت اللحظة الحاسمة تمريرة ذكية من كينيونيس، يرتقي لها الجابوني بيير إيمريك أوباميانج برأسه، يضع الكرة في الشباك 2ـ1 للقادسية.

حاول النصر العودة بجنون، مع تبديلات من المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، مثل إدخال أيمن يحيى وسالم النجدي ومحمد مرّان، لكن دفاع القادسية صمد ببطولة حتى انتصر في النهاية.