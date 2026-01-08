شترونتس يدعم باومان في المونديال

أكد الألماني توماس شترونتس، لاعب منتخب بلاده لكرة القدم السابق، أنه يجب أن يصبح أوليفر باومان، حارس فريق هوفنهايم، الخيار الأساسي في بطولة كأس العالم المقبلة، بسبب غموض موقف مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني.

وقال شترونتش خلال حديثه لمجلة «كيكر» الألمانية، الخميس: «إن أي نقاش حول هذا الموضوع سيتم «إغلاقه من البداية» على يد المدرب يوليان ناجلسمان».

وأوضح اللاعب السابق أن مهمة ناجلسمان هي رسم صورة واضحة خلال الأشهر المقبلة بالنسبة للدفاع، بما في ذلك مركز حارس المرمى استعدادًا للبطولة التي تنظم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين في أمريكا والمكسيك وكندا.

وأضاف: «تير شتيجن يفتقد للزخم، وهناك كثير من الغموض حول مستقبله وأنا أرشح الاعتماد على باومان».

وبيّن شترونتس أن اتخاذ قرار واضح من ناجلسمان سينهي أي تكهنات بشأن عودة المعتزل مانويل نوير، والتي نفاها اللاعب بنفسه.

وكان تير شتيجن، حارس برشلونة اُختير ليكون الحارس الأساسي في 2024 بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي، لكنه يواجه حاليًا أزمة مع النادي الإسباني ولم يشارك في عدد كبير من المباريات خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.