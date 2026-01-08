روميرو يعتذر.. ويهاجم الإدارة

أعرب الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد فريق توتنام الأول لكرة القدم، عن اعتذاره للجماهير بعد الخسارة، الأربعاء، أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، منتقدًا في الوقت نفسه بعض الشخصيات الرئيسة في النادي، بحسب ما نشره في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس.

وكتب روميرو على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة: «أعتذر لكل الجماهير الذين يتابعوننا في كل مكان، الذين يحضرون دائمًا وسيستمرون في ذلك».

وأضاف: «نحن المسؤولون، لا شك في ذلك. أنا أول من يتحمل المسؤولية. لكننا سنواصل مواجهة الأمر ومحاولة قلب الوضع لصالحنا ولصالح النادي.. في أوقات مثل هذه، كان من المفترض أن يخرج أشخاص آخرون ليتكلموا، ولكنهم لا يفعلون، كما كان يحدث منذ عدة أعوام. هم يظهرون فقط عندما تسير الأمور بشكل جيد».

وأكد اللاعب الأرجنتيني: «سنبقى هنا، نعمل، متماسكون، ونعطي كل ما لدينا لتصحيح الأمور. خاصة في أوقات مثل هذه.. الصمت والعمل بجد أكثر والمضي قدمًا معًا، جزء من كرة القدم».

ويعد روميرو شخصية مثيرة للجدل وليس غريبًا عن المنشورات المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أثار الجدل في وقت سابق بعد نشره تعليقًا يقول فيه: «العقبات العديدة التي كانت دائمًا موجودة وستظل موجودة»، عندما قدم تحيته للمدرب المقال أنجي بوستيكوجلو على صفحته في «إنستجرام» يونيو الماضي.

وتعرض توتنام لهزيمة أخرى ليصل رصيده إلى فوزين فقط في آخر 12 مباراة بالدوري الإنجليزي، في ليلة صعبة على المدرب توماس فرانك.