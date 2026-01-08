قادري.. خسائر تاريخية أمام الهلال

تغيب الفرحة عن التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، في كل مرة يواجه فيها الهلال قبل مباراتهما، الخميس، ضمن الجولة 14 في دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

وواجه قادري القطب العاصمي 11 مرة من قبل، لم يعرف فيها طعم الانتصار أو حتى التعادل، ما جعل الأزرق أكثر الفرق فوزًا على قادري تاريخيًا.

وبدأت رحلة قادري أمام الهلال خلال موسم 2011ـ2012 في دوري المحترفين السعودي، حين خسر مع الأنصار بنتيجة 0ـ2 في الجولة التاسعة، ثم خسر بنتيجة 1ـ6 في الجولة 22.

ولم يتغير الوضع بالنسبة لقادري حين انتقل لقيادة النهضة في موسم 2013ـ2014، حيث خسر بنتيجة 1ـ2 في الجولة 12، كما سقط بنتيجة 0ـ6 أمام الأزرق من جديد في الجولة 25.

وعاد قادري للتدريب من جديد في الملاعب السعودية عبر بوابة نادي الخليج، ليخسر مرة أخرى أمام الهلال بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري المحترفين موسم 2014ـ2015، ثم خسر بنتيجة 0ـ1 في الجولة 18، وبينهما خسر الخليج مع المدرب التونسي أمام الهلال بنتيجة 0ـ3 في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وخلال منافسات موسم 2015ـ2016، تعرض القادري لأكبر خسارة له أمام الهلال، حين سقط الخليج بنتيجة 0ـ7 أمام الأزرق، ضمن الجولة 8 في دوري المحترفين، وبعدها خسر بنتيجة 0ـ3 في الجولة 21.

وعاد القادري لقيادة الخليج في موسم 2016ـ2017، حين خسر أمام الهلال بنتيجة 1ـ6 في الجولة السادسة، وبعدها خسر أيضًا بنتيجة 0ـ4 في الجولة 19 من منافسات دوري المحترفين حينها.