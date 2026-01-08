باجو: الكاميرون خارج الحسابات

وصف الكاميروني ديفيد باجو، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، مواجهة المغرب، الجمعة، في دور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية بأنها تمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على أن تركيزه على الحاضر فقط بعيدًا عن إسقاطات الماضي.

وقال باجو في المؤتمر الصحافي الخميس: «في مثل هذه البطولات، الإصابات أمر طبيعي وعلينا التعامل مع هذه الطوارئ. لكن الأهم هو التركيز الذهني والاستعداد الكامل لمباراة الغد».

وأضاف متحدثًا عن المواجهات السابقة بين المنتخبين: «التاريخ لا يلعب في الملعب.. المغرب يتصدر التصنيف القاري وهو المرشح الطبيعي للتتويج، أما نحن فلسنا مرشحين للقب حاليًا.. الانتصارات السابقة لا تمنحنا أي أفضلية».

وأوضح مدرب الكاميرون أن فريقه لا يزال مطالبًا بالعمل على عدة جوانب تكتيكية، قائلًا: «ما زال علينا تحسين الكثير من الأمور، سواء في الهجوم أو الدفاع أو باقي الخطوط، لكننا نسير في الطريق الصحيح.. نواجه منتخبًا كبيرًا، قوته لا تكمن فقط في المهارات الفردية بل في اللعب الجماعي، كما أن المغرب لم يخسر على أرضه منذ فترة طويلة، وهو حافز إضافي لنا».

وشدد المدرب الكاميروني على أن فريقه «يقبل التحدي دون تردد»، وأكد: «الكاميرون تقبل التحدي، ولو كان أمامنا جبل فسنحاول تسلقه. الأمر يتطلب جاهزية ذهنية كبيرة ونحن قادرون على ذلك.. مع التطور الكبير لكرة القدم في القارة، لا أستبعد أن يكون منتخب إفريقي في نهائي كأس العالم المقبلة».

وردًا عن سؤال حول تخوفه من ميل التحكيم لصالح المغرب، قال مدرب الكاميرون: «أثق في الحكام الأفارقة المتميزين ولا أطرح مثل هذه الأسئلة. وقد يكون ذلك في صالحنا في نهاية المطاف».

واختتم باجو حديثه مشيدًا بالمنتخب المغربي ومدربه وقال: «النجوم الحقيقيون هم لاعبو المغرب وليس لاعبو الكاميرون. وليد الركراكي قدم عملًا متميزًا منذ توليه قيادة المنتخب. كرة القدم تمر بلحظات قوة وضعف، وما علينا هو معرفة كيفية تدبير كل مرحلة من مراحل المباراة».