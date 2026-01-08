إصابة الإحماء تبعد الحربي والدوسري بديلا

أجرى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تغييرًا اضطراريًا على تشكيلته الأساسية، بإشراك ناصر الدوسري بدلًا من متعب الحربي، خلال مواجهة الحزم، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، على ملعب «المملكة أرينا».

وجاء استبعاد الحربي بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية أثناء عمليات الإحماء التي سبقت اللقاء.

وبناءً على ذلك، شغل الدوسري مركز الظهير الأيسر، ليصل عدد مشاركاته مع الهلال في هذا المركز إلى 32 مباراة، مقابل نحو 42 مباراة خاضها في مركزه الأساسي لاعب وسط.

ودخل الهلال المباراة بتشكيل يضم محمد الربيعي في حراسة المرمى، وأمامَه حسان تمبكتي وأكتشيتشيك في قلب الدفاع، وعلى الظهيرين حمد اليامي والدوسري.

وفي خط الوسط يوجد محمد كنو إلى جانب البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي سافيتش، بينما شارك سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم فيليبي على الجناحين، خلف المهاجم ماركوس ليوناردو.

وعلى مقاعد البدلاء، حضر الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه، والجناح البرازيلي كايو سيزار، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، إلى جانب ستة لاعبين آخرين.

ويطمح الهلال إلى مواصلة صدارته عبر تحقيق الفوز على الحزم، إذ يملك قبل المباراة 32 نقطة، من 10 انتصارات مقابل تعادلين.