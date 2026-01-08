جوميز: لا أنظر إلى التاريخ أمام نيوم

شدد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، على أن مواجهة نيوم يجب أن تُقرأ فنيًا فقط، بعيدًا عن حداثة الفريق أو تاريخه، مؤكدًا في رده عن سؤال «الرياضية» أن نيوم يملك عناصر قوية ومميزة داخل الملعب وقال: «لا بد أن ننظر إلى المنافس من خلال إمكاناته الفنية فقط، وليس لتاريخه، فنيوم يضم لاعبين مميزين ويملك جودة عالية».

وأوضح جوميز أن المباراة المرتقبة ستكون في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن الفريق المنافس يمتلك إمكانات عالية ومهاجمين أقوياء، ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبيه طوال مجريات اللقاء.

وأضاف مدرب الفتح: «أصبح لدينا روح عالية خلال المباريات الماضية، لكن تلك المواجهات باتت جزءًا من الماضي، ونفكر الآن في الحاضر فقط، وكل تركيزنا منصب على مباراة نيوم».

وحول وضع الإصابات، كشف جوميز عن أن الفريق يعاني من غياب بعض اللاعبين، مؤكدًا العمل على تجهيزهم بالشكل الأمثل قبل المباراة، وقال: «نحاول تجهيز المصابين بأفضل صورة ممكنة، وفي حال عدم جاهزيتهم، سنوفر البديل المناسب القادر على تقديم الإضافة».