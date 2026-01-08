قبل فولفسبورج.. البايرن يستعيد القائد

اقترب مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، من العودة إلى الملاعب عندما يشارك أمام فولفسبورج، الأحد، لحساب الجولة الـ 16 من الدوري المحلي، فيما من المرجح غياب جوشوا كيميتش لاعب الوسط.

وتعافى نوير «39 عامًا»، قائد البايرن ، من إصابة في الفخذ، فيما ما زال كيميتش يتلقى العلاج من إصابة في الركبة، والتي تعرض لها في نوفمبر الماضي.

وغاب الظهيران الكندي ألفونسو ديفز والفرنسي ساشا بوي عن تدريبات الفريق، الخميس، بسبب المرض، فيما ما زال المهاجم نيكولاس جاكسون يشارك مع منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا الجارية بالمغرب.

وتدرب جمال موسيالا، صانع ألعاب الفريق، لكن خوض مواجهة فولفسبورج سيكون قرارًا متسرعًا لعودته بعدما كان قد تعرض لكسر في عظمة الشظية في يوليو الماضي.

وستكون مواجهة البايرن مع كولون الأربعاء المقبل، بمثابة منتصف الموسم بالنسبة للفريق، حيث يتصدر حامل اللقب ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند، كما يحتل مركزًا يؤهله لدور الـ 16 مباشرة في دوري أبطال أوروبا، كما حجز تذكرته لدور الثمانية بكأس ألمانيا.