في وقت واحد.. رونالدو حاضر داخل ملعبين

دوّى الهتاف باسم النجم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو داخل ملعب «الإنماء» في جدة، مساء الخميس، بينما يخوض «الدون» مباراة مع فريق النصر الأول لكرة القدم أمام القادسية في الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقبل نحو ساعتين من موقعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال وأتلتيكو مدريد في «الإنماء» رصدت «الرياضية» هتاف حشد جماهيري لـ «الأبيض» باسم رونالدو، رمز الفريق، أثناء الدخول إلى المدرجات.

وتزامن ذلك مع انطلاق مباراة النصر والقادسية على ملعب «الأول بارك»، معقل «الأصفر» العاصمي، لحساب الجولة الـ 14 من «روشن».

وعلى الرغم من رحيل «صاروخ ماديرا» عن الريال منذ نحو 8 أعوام، لا يزال اسمه حاضرًا في هتافات جماهيره، التي يوجد منها أعداد كبيرة داخل السعودية، مقر آخر تجاربه الاحترافية المستمرة منذ 3 أعوام.

ولعب رونالدو بقميص ريال مدريد 9 مواسم، شارك خلالها في 438 مباراة، وسجَّل 450 هدفًا، وقدَّم 131 تمريرة حاسمة.