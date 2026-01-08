بالحزم.. الهلال يكتب الثلاثية 31

سجّل فريق الهلال الأول لكرة القدم الثلاثية النظيفة رقم 31 في تاريخه بدوري روشن السعودي، بعدما تغلّب على الحزم بنتيجة 3ـ0، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ورفع الهلال عدد انتصاراته بثلاثية دون رد على الحزم إلى ثلاث مرات، بعدما سبق أن حقق النتيجة ذاتها في موسم 2008ـ2009، ثم عاد وكررها بعد موسمين، قبل أن يجددها في مواجهة الخميس.

وجاءت أهداف الهلال الثلاثة عن طريق الصربي سيرجي سافيتش الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 29، قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثاني عند الدقيقة 56، فيما اختتم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الثلاثية بهدفٍ ثالث عند الدقيقة 90.

وبهذا الانتصار، واصل «الأزرق العاصمي» صدارته لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، جمعها من 11 فوزًا وتعادلين، في حين تجمّد رصيد الحزم عند 13 نقطة، بعد 3 انتصارات و4 تعادلات مقابل 6 خسائر.

ويستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر، الإثنين المقبل، في ديربي الرياض ضمن الجولة الـ15 من الدوري على ملعب «المملكة أرينا».