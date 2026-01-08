بـ 65 مليونا.. سيتي يحسم صفقة سيمينيو

وصل الغاني الدولي أنطوان سيمينيو، جناح فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، إلى مطار مدينة مانشستر، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة قدرت بـ 65 مليون إسترليني.

وكان اللاعب خاض مباراته الأخيرة مع فريقه، الأربعاء، ضد توتنام، وسجَّل هدف الفوز «3ـ2» في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وهو ما كان أكده مدربه أندوني إيراولا، إذ يملك سيمينيو شرطًا جزائيًّا في عقده بمبلغ 65 مليونًا يمكن تفعيله خلال أول أسبوعين من فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» أنَّ اللاعب «26 عامًا» سيكمل إجراءات الكشف الطبي، والانتقال رسميًّا الخميس للفريق السماوي، حيث سيحصل على الرقم 42 الذي كان يرتديه الإيفواري يايا توريه، أسطورة النادي، ويصبح بذلك أول صفقات المدرب الإسباني بيب جوارديولا الشتوية. وذكرت مصادر مطلعة أنَّ اللاعب سيوقع على عقد حتى 2031.

وكان سيمينيوقدم إلى بورنموث في 2023 من بريستول سيتي مقابل 10 ملايين جنيه، وسجَّل 32 هدفًا وصنع 13 في 110 مباريات مع الفريق.