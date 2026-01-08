60 مليونا تنقل هوساوي إلى الهلال

بدأ نادي الهلال في إنهاء إجراءات التعاقد مع مراد هوساوي، لاعب وسط فريق الخليج الأول لكرة القدم، بعد موافقة ناديه على العرض الرسمي الذي قدَّمه النادي العاصمي، حسبما كشفت مصادر خاصة لـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر أنَّ الناديين شرعا في صياغة العقد واستكمال الإجراءات النظامية، تمهيدًا لإتمام الصفقة خلال الـ72 ساعة المقبلة، التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون ريال.

وبيَّنت المصادر ذاتها أنَّ الجدية التي أظهرها الهلال في المفاوضات كانت العامل الأبرز في حسم الصفقة، في ظل عدم تقدم النصر والاتحاد بعروض مالية رسمية، على الرغم من وجود تواصل ومخاطبات خلال الفترة الماضية.

وسيحصل نادي أحد على نحو 40 في المئة من قيمة الصفقة، وفقًا لبند إعادة البيع المدرج في عقد انتقال هوساوي إلى الخليج خلال صيف 2024.

وكانت «الرياضية» أشارت، نقلًا عن مصادرها الخاصة في 31 أكتوبر الماضي، إلى دخول ناديي الهلال والاتحاد في سباق للتعاقد مع هوساوي خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث أجرى النادي الغربي اتصالات شفهية مع إدارة الخليج، في حين قدَّم الأزرق إشعارًا رسميًّا للنادي الشرقي.

ويمتد عقد مراد هوساوي مع الخليج لمدة أربعة أعوام حتى 2029، ويُعد اللاعب من المواهب الواعدة التي تم استقطابها من نادي أحد، كما مثَّل المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب الماضية.

يذكر أنَّ مراد هوساوي خاض مع الخليج 44 مباراة في دوري روشن وكأس الملك، سجَّل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، وبمجموع 2404 دقائق، وفقًا لترانسفير ماركت، الموقع العالمي للإحصاءات.