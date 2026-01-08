كسر رقم ماندجوكيتش.. فالفيردي يسجل أسرع أهداف السوبر

سجّل الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، على أرض ملعب «الإنماء» في جدة، الخميس، أسرع هدف ضمن بطولة السوبر الإسباني خلال القرن الجاري.

وافتتح فالفيردي أهداف الديربي أمام أتلتيكو مدريد لحساب نصف نهائي النسخة الجارية بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية.

وولجت الكرة شباك السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو، بعد مرور دقيقة و16 ثانية بالضبط من انطلاق المباراة.

وكسر الأوروجوياني رقم الكرواتي المعتزل ماريو ماندجوكيتش، الذي سجّل هدفًا لأتلتيكو بعد دقيقة و57 ثانية أمام ريال مدريد، في لقاء العودة من سوبر 2014.

وفاز أتلتيكو بذلك الهدف على غريمه التقليدي وحسم السوبر بنتيجة إجمالية 2ـ1، بعد التعادل 1ـ1 ذهابًا، وقتما كانت البطولة تُلعب بين فريقين قبل توسيعها لاحقًا.

وإلى جانب هدفي ماندجوكيتش وفالفيردي، عرفت بطولة السوبر الإسباني هدفًا آخر في الدقيقة الثانية، لكن خلال القرن الماضي، وسجّله إنديكا جوارّوتشينا لأتلتيك بلباو أمام برشلونة في لقاء العودة من نسخة 83.

وهذه الأهداف الثلاثة هي الأسرع عبر تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1982.