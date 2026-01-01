سيلفا: لا تسألوني.. وحالة وفاة أحزنتني

اعتذر البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، من المشاركة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي خسرها 3-4 أمام الاتفاق الخميس لحساب الجولة الـ 14 من دوري روشن لأسباب شخصية.

واكتفى سيلفا ببضعة دقائق احترامًا للصحافيين الحاضرين، على حد قوله، وأوضح أنه يمر بحالة حزن عميق بسبب وفاة أحد الأشخاص المقربين له في البرتغال وكان له تأثير كبير على مسيرته خاصةً في بداياتها.

وقال: «أعلم أن لديكم أسئلة، لكن أرجو منكم تفهم موقفي، وألتمس منكم العذر، وأطلب عدم طرح الأسئلة وكل ما أستطيع قوله إنه كانت لدينا رغبة كبيرة في العودة في المباراة وأثبتنا ذلك لكن الوقت لم يسعفنا».