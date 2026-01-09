سيميوني: كورتوا أنقذهم.. ولا أتذكر كلماتي إلى فينيسيوس

أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام ريال مدريد، الخميس، ضمن نصف نهائي السوبر الإسباني في جدة، مشيرًا إلى إهدار لاعبيه عددًا كبيرًا من الفرص خلال اللقاء.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت بفوز الريال 2ـ1، قال سيميوني: «قدمنا مباراة جيدة، ولم نوفق في ترجمة فرص عديدة».

وأضاف: «كورتوا، حارس مرمى المنافس، تصدى للكثير من هجماتنا، ولعبنا بالطريقة التي كنت أريدها، وسجّلنا هدفًا، وصنعنا فرصًا لإحراز المزيد وخاصة من الجهة اليمني لكن التوفيق لم يحالفنا لإدراك التعادل».

وعن مشادته الكلامية مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الريال، التي أدت إلى حصول كل منهما على إنذار، علق سيميوني قائلًا: «لا أتذكر ما قلته، ذاكرتي تفقد الأحداث سريعًا».

وعاد ليؤكد: «سنتعافى ونستعد بطريقة جيدة للمباريات المقبلة».

وردًا على استفسار حول سبب خسارة فريقه باستمرار في البطولة منذ تغيير نظامها وزيادة عدد المشاركين إلى 4 بدلًا من 2 قال سيميوني: «خسرنا أمام فريق كبير، ونحن أبطال، وفزنا بهذه البطولة من قبل».

وسيتواجه ريال مدريد مع برشلونة في النهائي، الأحد المقبل، على ملعب «الإنماء».