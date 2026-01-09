الاتحاد يبحث عن مدافع محلي

تتجه الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد إلى التعاقد مع مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك حسبما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، يرغب في تدعيم صفوف الفريق بلاعب في خط الدفاع وربما لاعب في الوسط فيما يتماشى مع الخطة الفنية.

وعلى صعيد متصل، لا يزال ملف لاعب الفريق عبد الرحمن العبود وعودته للمشاركة في التدريبات محل دراسة من قبل إدارة النادي، حيث يرغب فهد سندي، رئيس النادي، في استمرار اللاعب ومحاولة إقناعه وإيجاد الحلول لعودته. وأكدت المصادر أن قرار إبعاد اللاعب عن التدريبات الفترة الماضية لم يكن قرارًا فرديًا من كونسبساو بل قرارًا من اللجنة الفنية.

ويواجه الاتحاد نظيره الخلود الجمعة ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.