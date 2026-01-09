1888 يوما على فوز النصر الأخير أمام القادسية

استمرت النتائج السلبية لفريق النصر الأول لكرة القدم أمام القادسية، الذي تغلَّب عليه، الخميس، للمواجهة الرابعة على التوالي بينهما.

ومرّ 1888 يومًا «5 أعوام وشهران ويوم واحد» بعد آخر فوز نصراوي أمام القادسية.

وانتهى لقاء الفريقين، على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، بانتصار الضيوف 2ـ1.

وسجَّل للقادسية المكسيكي جوليان كينونيس والأوروجوياني ناهيتان نانديز، فيما قلَّص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأصفر، فارق الأهداف من ركلة جزاء.

وحقق النصر فوزه الأخير على القادسية في 7 نوفمبر 2020، بنتيجة 2ـ0 في الرياض، ضمن الجولة الـ 4 من دوري 20- 2021.

منذ ذلك الحين، تواجه الفريقان أربع مراتٍ، كلُّها لحساب المسابقة ذاتها، وأسفرت عن انتصار القادسية.

وفاز القادسية 1-0 على النصر في النصف الثاني من موسم 20- 2021 ، وبنتيجة 2ـ1 في نصفي الموسم الماضي، والنصف الأول من الموسم الجاري.