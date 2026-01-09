ديربي العقل لا الأقدام

تأتي مواجهة الهلال والنصر المقبلة في توقيت استثنائي نفسيًا أكثر من كونها مباراة عادية على صدارة جدول الترتيب. قبل أسبوعين فقط، كان النصر متصدرًا بفارق أربع نقاط، يمتلك أفضلية رقمية ومعنوية، ويبدو في موقع الملاحِق الواثق. لكن ثلاث مباريات كانت كفيلة بقلب المشهد بالكامل، ليتحول الفارق ذاته لصالح الهلال، وتنتقل الضغوط من طرف إلى آخر.

من الناحية النفسية، النصر يدخل الديربي وهو يحمل شعور «الفرصة الضائعة». التراجع السريع لا يؤثر فقط على النقاط، بل يزرع الشك داخل المجموعة: شك في القرارات، في الجاهزية، وفي القدرة على استعادة السيطرة. اللاعب الذي كان يلعب بهدوء المتصدر، أصبح مطالبًا اليوم بتصحيح المسار، وغالبًا ما يتحول هذا الإحساس إلى استعجال، أخطاء فردية، وتوتر في اللحظات الحاسمة.

في المقابل، يعيش الهلال حالة ذهنية مختلفة تمامًا. التحول من مطارد إلى متصدر خلال فترة قصيرة يمنح اللاعبين شعورًا بالقوة النفسية والتفوق المعنوي. هذا النوع من الزخم لا يصنعه الأداء فقط، بل تصنعه القناعة بأن الفريق «عاد في الوقت المناسب». الهلال يدخل المباراة وهو يعلم أن الحفاظ على المكتسب أهم من المخاطرة، ما يمنحه أفضلية اللعب ببرود أعصاب وثقة أعلى.

المدربان هنا أمام اختبار نفسي بامتياز. مدرب النصر مطالب بإخراج لاعبيه من دائرة جلد الذات، وإعادة تعريف المباراة على أنها «فرصة جديدة» لا «محاكمة للماضي». بينما مدرب الهلال مطالب بالحذر من فخ الاطمئنان، فالشعور بالتفوق قد يتحول سريعًا إلى استرخاء قاتل في مباريات الديربي.

هذه المواجهة لن تُحسم فقط بالأسماء أو الخطط، بل بالعقلية. الفريق القادر على إدارة ضغط التوقعات، وتحييد الضجيج الجماهيري والإعلامي، هو من سيخرج منتصرًا. ففي ديربي بهذا الحجم، القدم تلعب... لكن الرأس هو من يقرر.