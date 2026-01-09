سيمنيو أول صفقات السيتي الشتوية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع ​الجناح الغاني أنطوان سيمنيو لاعب فريق بورنموث الأول لكرة القدم، الجمعة، بموجب عقد يمتد حتى 2031، في أول صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية.

ولم تُكشف ‌التفاصيل المالية للصفقة، ‌لكن وسائل الإعلام البريطانية ‌قالت ⁠إن ​مانشستر ‌سيتي وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 65 مليون جنيه إسترليني «87 مليون دولار»، وسط اهتمام من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع اللاعب.

ويجيد سيمنيو «26 عامًا» اللعب على كلا ⁠الجناحين، ويحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري ‌الإنجليزي الموسم الجاري برصيد ‍10 أهداف، كما قدم ‍أيضًا لزملائه ثلاث تمريرات حاسمة.

وقال سيمنيو ‍في بيان «شاهدت سيتي على مدار العقد الماضي تحت قيادة بيب جوارديولا، وكان الفريق المهيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ​تحقيقه إنجازات مذهلة في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية».

وأضاف «وضع النادي أعلى المعايير، ويضم لاعبين من الطراز العالمي، ومرافق ذات مستوى عالمي، وأحد أعظم المدربين على الإطلاق، بيب».

وتابع «لدي مجال واسع للتطور، لذلك فإن وجودي في هذا النادي، في هذه المرحلة من مسيرتي، أمر مثالي بالنسبة لي. إنه لشرف حقيقي أن أكون هنا. أفضل ما لدي في كرة القدم لم ‌يأتِ بعد، أنا متأكد من ذلك».