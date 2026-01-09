أوكلاند.. إيلينا تكسب كارتال وتعبر

تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، إلى الدور قبل النهائي في بطولة أوكلاند للتنس بعد فوزها على البريطانية سوناي كارتال، الجمعة.

وكانت سفيتولينا، المصنفة الأولى في البطولة، والـ13 عالميًا، متأخرة بنتيجة 3ـ5 في المجموعة الثالثة من عمر المباراة، التي لعبت بدور الثمانية في المسابقة، قبل أن تنتفض وتفوز على كارتال

بنتيجة 6ـ4، 6ـ7«2ـ7»، 7ـ6 «7ـ5».

وقالت سفيتولينا، التي حصلت على الوصافة في بطولة أوكلاند عام 2024: «لا يزال الأدرينالين يتدفق في عروقي بعد المجموعة الأخيرة وشوط كسر التعادل، الذي يعد دائمًا صعبًا للغاية ومليئًا بالتحديات، كل التقدير لسوناي، فقد قدمت أداءً رائعًا، وأعتقد أنها استحقت الفوز اليوم أكثر مني».

وأوضحت اللاعبة الأوكرانية: «كانت كارتال ترسل بشكل ممتاز أيضًا، لذا كان يتعين علي أن أتحلى بالصبر وأواصل القتال. أعتقد أن هذا ما منحني الفوز اليوم».

وضربت سفيتولينا موعدًا مع الأمريكية إيفا يوفيتش، السبت، في الدور قبل النهائي للمسابقة، التي تلعب حاليًا في نيوزيلندا.

وتعد بطولة أوكلاند ضمن البطولات التحضيرية المهمة، قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، التي تفتتح في مدينة ملبورن، 18 يناير الجاري.