ميورا بعمر «59»: شغفي لا ينتهي

أكد كازويوشي ميورا، نجم كرة القدم اليابانية البالغ من العمر 58 عامًا، الجمعة، أنه ​تخلى عن فكرة العودة إلى الدوري المحلي قبل أن يوقع لفريق فوكوشيما يونايتد الأول لكرة القدم.

ووقع ميورا، المعروف بلقب «الملك كازو»، عقد إعارة الشهر الماضي مع الفريق ‌المنافس في ‌دوري الدرجة الثالثة الياباني، ليستعد ‌لخوض ⁠موسمه الـ ​41 ‌لاعبًا محترفًا.

وتعيده هذه الخطوة إلى الدوري الياباني، والمتمثل في أعلى ثلاث درجات في كرة القدم الاحترافية في البلاد، للمرة الأولى منذ عام 2021.

وقال ميورا للصحافيين في طوكيو: «يزداد شغفي كلما واصلت مسيرتي. على الرغم من أنني أتقدم في العمر، سأبلغ هذه ⁠السنة 59 عامًا، فإنني أشعر أن شغفي يستمر في النمو».

وتابع: «أثناء ‌وجودي في الدرجة الرابعة، شعرت ‍أنني لن أتمكن ‍من العودة إلى الدوري الياباني إلا إذا صعد ‍فريقي. لذلك عندما تلقيت العرض «من فوكوشيما يونايتد»، ازدادت رغبتي في اللعب في الدوري الياباني».

وبدأ المهاجم مسيرته الاحترافية مع سانتوس البرازيلي في عام 1986، ولعب في العديد من ​الأندية الأوروبية مثل جنوى الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي، وأوليفيرنسي البرتغالي.

وشارك ميورا في ثماني مباريات مع ⁠فريق أتلتيكو سوزوكا في الدرجة الرابعة الموسم الماضي، ولم يسجل أي هدف وهبط فريقه إلى دوري المناطق.

وأكمل ميورا «توقعاتي هي نفسها كل عام، أريد فقط أن أبقى على أرض الملعب ولو لدقيقة واحدة أو ثانية واحدة إضافية. هذا كل ما في الأمر».

وسجل ميورا 55 هدفًا في 89 مباراة مع اليابان بعد أن شارك للمرة الأولى مع منتخب بلاده في عام 1990، لكنه استبعد من تشكيلة ‌الفريق في أول مشاركة بكأس العالم في عام 1998، قبل أن يعتزل دوليًا في عام 2000.