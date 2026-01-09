الجمعة.. الهلال يفحص الحربي

يخضع متعب الحربي، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى فحص دقيق على موضع إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن الفحوصات المبدئية أظهرت أن الإصابة بسيطة وغير مقلقة.

وشعر الحربي بألم في العضلة الخلفية خلال الإحماء، قبل مواجهة الحزم، الخميس، التي انتصر فيها فريقه 3ـ0 ضمن الجولة 14 من دوري «روشن» على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الأزرق إلى إشراك ناصر الدوسري بدلًا من الحربي في مركز الظهير الأيسر.

ويستأنف الهلال تدريباته، مساء الجمعة، استعدادًا للديربي المرتقب أمام الغريم التقليدي النصر، الإثنين المقبل، في الجولة 15 على ملعب «الأول بارك».

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر.