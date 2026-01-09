الهلال والنصر يعيدان ذكريات 16 عاما

أعاد انتصار فريق الهلال الأول لكرة القدم على الحزم بثلاثية نظيفة، وسقوط النصر أمام القادسية 1ـ2، الخميس، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي سيناريو وحيدًا حدث قبل 16 عامًا.

ففي الجولة ذاتها خلال ليلة باردة من ليالي الرياض، يوم 25 ديسمبر 2009، خسر النصر من الشباب 2ـ3، وكسب الهلال فريق الوحدة 3ـ1، ومنذ ذلك التاريخ لم يتكرر انتصار الأزرق وخسارة الأصفر في المرحلة الـ14 إلا الخميس.

النصر يومها كان في المركز الرابع تحت قيادة الأوروجوياني خورخي دا سيلفا، والشباب يدربه البرتغالي خايمي باتشيكو يحتل الثاني، وسجل له الأرجنتيني فيكتور فيجاروا هدفين، وأحرز للأبيض ناصر الشمراني، عبد الله شهيل، عبد الله الأسطا.

وعلى الطرف الآخر، كان الهلال متصدرًا بقيادة البلجيكي إريك جيريتس وفيما كان الوحدة سابعًا تحت إدارة البرتغالي يوريكو جوميز.

سجل للهلال ياسر القحطاني والبرازيلي تياجو نيفيش «هدفين» وللوحدة مهند عسيري.

يذكر أن الأزرق العاصمي بلغ، الخميس، انتصاره العاشر تواليًا في الدوري، إذ كسب جميع المواجهات بعد تعادله أمام الأهلي 3ـ3 لحساب الجولة الثالثة.

ولم يحقق الأزرق هذا الرقم منذ 433 يومًا بعد أن توقفت سلسلة انتصاراته العشرة بعد التعادل أمام النصر 1ـ1 لحساب الجولة التاسعة الموسم الماضي 1 نوفمبر 2024.

وبهذا الفوز واصل القطب العاصمي صدارته برصيد 35 نقطة من 11 انتصارًا وتعادلين، بينما تجمد الفريق القصيمي عند النقطة 13 بعد أن كسب 3 مباريات وتعادل 4 مقابل 6 هزائم.

ويستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر، الإثنين المقبل، في مواجهة ديربي الرياض لحساب الجولة الـ15 من الدوري.