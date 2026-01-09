ألكاراز وسينر يرحبان بالمواجهة المشتركة

أعلن المصنفان الأول والثاني عالميًا الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، الجمعة، عن استعدادهما اللعب معًا في مباراة زوجي لكرة المضرب في المستقبل، ووعد الأخير بمناقشة الأمر مجددًا «هذا العام أو العام المقبل» مع منافسه الإسباني.

وعقد النجمان البارزان في عالم الكرة الصفراء عشية مباراة استعراضية بينهما في سول، أول مؤتمر صحافي مشترك لهما الموسم الجاري.

وعند سؤالهما عن إمكانية تشكيل ثنائي لخوض منافسات الزوجي في المستقبل، لم يستبعد الفائزان بآخر ثماني بطولات «جراند سلام» في الفردي هذا الاحتمال.

وقال سينر الذي يسعى للفوز بلقبه الثالث تواليًا في بطولة أستراليا المفتوحة «أعتقد أنه سيكون من الممتع مشاركة الملعب بطريقة مختلفة، واللعب في الجهة نفسها ولو لمرة واحدة».

وأضاف «بالطبع، جدول المباريات مزدحم للغاية، ونحن نركز بشدة على الفردي، لذا من الصعب جدًا إيجاد الوقت لخوض مباراة للزوجي، عندما تصل إلى مراحل متقدمة في بطولة فردية ثم تضطر للعب الزوجي، لا يمكنك التعافي بالشكل الأمثل».

وألمح سينر قائلًا «لكن لو كان ذلك لبطولة واحدة فقط، فسيكون ذلك رائعًا. قد نتحدث عن الأمر هذا العام، إذا رأينا أنه مناسب في وقت ما، أو العام المقبل».

من ناحيته، صرّح ألكاراز أن فكرة لعب الزوجي إلى جانب منافسه اللدود قد راودته مرة أو مرتين، وسيكون من الممتع تحقيق ذلك ولو لمرة واحدة.

ولن يشارك ألكاراز، على غرار سينر، في أي دورة تحضيرية قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 18 من الشهر الجاري وتستمر حتى الأول من فبراير، ولكن مباراة السبت الاستعراضية طريقة ممتازة للاستعداد لبطولة «الجراند سلام» الوحيدة التي لا تزال غائبة عن مجموعة الإسباني.