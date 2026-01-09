«كأس يونايتد».. بولندا تكمل عقد نصف النهائي

أكملت بولندا بقيادة إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميًا، الجمعة، عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي «كأس يونايتد» لكرة المضرب في سيدني، حيث ستلاقي أمريكا حاملة اللقب، السبت.

وفي آخر مباراة في الدور ربع النهائي من هذه المسابقة، حسمت بولندا السلسلة لصالحها بفوزها بمباراة الزوجي المختلط بعدما تغلب الثنائي كاتارزينا كاوا ويان زيلينسكي على الأستراليين ستورم هانتر وجون باتريك سميث بنتيجة 6ـ4 و6ـ0.

قبل هذه المواجهة، تحدت شفيونتيك الجماهير الأسترالية وسحقت صاحبة الأرض مايا جوينت بنتيجة 6ـ1 و6ـ1 في 58 دقيقة فقط.

ثم عادل الأسترالي أليكس دي مينور السادس النتيجة بفوزه الصعب على البولندي هوبرت هوركاتش «83» بنتيجة 6ـ4 و4ـ6 و6ـ4.

وتُعد جوينت ابنة الـ 19 ربيعًا موهبة صاعدة في عالم الكرة الصفراء، إلّا أنها لم تصمد أمام شفيونتيك، المتوجة بست بطولات كبرى، التي لقّنتها درسًا قاسيًا في فنون كرة المضرب.

وستكون شفيونتيك «24 عامًا» من بين المرشحات للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 18 يناير، وقد أثبتت جدارتها بهذا الفوز، محققة بذلك انتصارها الثالث تواليًا.

وتواجه شفيونتيك منافستها الأمريكية كوكو جوف الرابعة في نصف نهائي السبت، بينما يلعب هوركاتش مع تايلور فريتس التاسع، مع احتمال خوض مباراة فاصلة في الزوجي المختلط لتحديد الفائز.

وأعلن منظمو المسابقة عن تقديم موعد مباراة نصف النهائي الأولى بين بلجيكا وسويسرا، السبت، قرابة نصف ساعة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في سيدني.

وتضم كأس يونايتد، التي تلعب بنظام الفرق المختلطة، 18 فريقًا، وتُعد بمثابة محطة استعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.