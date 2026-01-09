الكونغو تمنح المشجع الصامت سيارة

تحول المشجع الكونغولي ميشيل كوكا مبولادينجا، إلى أحد أبرز رموز كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، وهو ما دفع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، إلى تكريمه ومنحه سيارة دفع رباعي «جيب» تقديرًا لتمثيله المشرف للبلاد.

وجاء هذا التكريم من قبل وزير الرياضة الكونغولي بعد خروج منتخب «الفهود» من دور الستة عشر للبطولة القارية إثر الخسارة بهدف قاتل أمام الجزائر.

وخطف كوكا الأنظار في المدرجات بوقفته الصامتة والساكنة تمامًا، وشبهه الكبير بباتريس لومومبا، أحد زعماء استقلال الكونغو.

ووصف مبولادينجا تجربته في البطولة بأنها «مذهلة ومربكة» في آن واحد، حيث أكد في تصريحات صحافية أنه لا يستطيع مغادرة غرفته في الفندق بسبب تدافع الجماهير لالتقاط الصور وإجراء المقابلات معه، معتبرًا أن هذا الاهتمام مصدر فخر لبلده ويقدم صورة إيجابية عن الكونغو في كل مكان يذهب إليه في المغرب.

وحظى مبولادينجا، بتعاطف جزائري بعدما أبكته خسارة بلاده أمام «محاربي الصحراء»، إذ أهداه الاتحاد الجزائري لكرة القدم قمصان المنتخب، بعدما سخر منه المهاجم محمد عمورة، ثم اعتذر بعد ذلك.

كما وجهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا، دعوة رسمية للمشجع الكونغولي، لحضور المباراة النهائية المقرر أن تلعب في 18 يناير الجاري.