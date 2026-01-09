آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
سيميوني.. 21 هزيمة أمام الملكي
2026.01.09 | 04:24 pm
الأكثر قراءة
1
60 مليونا تنقل هوساوي إلى الهلال
2
جيسوس: أهديناهم الفوز.. ويمكن تسويق ويسلي
3
خسارة النصر تحمي رقم الهلال القياسي
4
في وقت واحد.. رونالدو حاضر داخل ملعبين
5
الاتحاد يبحث عن مدافع محلي
6
سيلفا: لا تسألوني.. وحالة وفاة أحزنتني
7
بالحزم.. الهلال يكتب الثلاثية 31
8
1888 يوما على فوز النصر الأخير أمام القادسية
Previous
Next
اخترنا لكم
من هو تياجو هداف برينتفورد؟
مالي.. مرور دائم من دور الثمانية
السنغال.. ربع النهائي العاشر
الكاميرون.. يلوّح بالعبور السابع
الاتحاد يبحث عن مدافع محلي
×
الكرة السعودية
2026-01-09 00:15:25
خسارة النصر تحمي رقم الهلال القياسي
الكرة السعودية
2026-01-08 21:10:25
بالحزم.. الهلال يكتب الثلاثية 31
الكرة السعودية
2026-01-08 21:09:12
الأحبال الصوتية تبعد إنزاجي.. ماسيميانو: نعاني من النقص
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-09 18:50:52
أخضر 23.. تغييران والجوير أساسيا
الكرة السعودية
2026-01-06 23:17:17
الفيصل في افتتاح «آسيا 23» : البطولة تعكس جاهزيتنا العالية
الكرة السعودية
2026-01-06 22:53:35
دي بياجو: سيطرنا وانتصرنا.. وراكان هزم الإصابة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-09 01:11:21
الاتحاد يبحث عن مدافع محلي
الصورة .. قصة
2026-01-09 00:55:39
فرحة الفوز
الكرة السعودية
2026-01-09 00:30:53
سيلفا: لا تسألوني.. وحالة وفاة أحزنتني
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-09 01:11:21
الاتحاد يبحث عن مدافع محلي
الكرة السعودية
2026-01-06 20:23:38
عوار يعزز خيارات كونسيساو أمام الخلود
الكرة السعودية
2026-01-04 18:18:07
الانتصار الخامس يُكمل مئوية كونسيساو السادسة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-09 01:19:25
1888 يوما على فوز النصر الأخير أمام القادسية
الصورة .. قصة
2026-01-09 00:55:39
فرحة الفوز
الصورة .. قصة
2026-01-09 00:26:41
انتصار قدساوي
Previous
Next
×
الكرة العالمية
2026-01-07 00:45:19
أمام مصر.. كيسيه يُدرك دروجبا
الكرة العالمية
2026-01-07 00:12:59
بحضور كيسيه.. أكبر انتصار يضع الأفيال أمام مصر
الكرة العالمية
2026-01-06 18:53:53
محرز يتخطى ماجر ويتزعم مشاركات الجزائريين تاريخيًا
Previous
Next
×
منوعات
2026-01-01 20:07:03
ماسترز سهام السعودية.. آل الشيخ يعلن طرح التذاكر
منوعات
2025-12-30 19:31:05
«موسم الرياض» يكسر حاجز 11 مليون زائر
منوعات
2025-12-27 22:15:10
«موسم الرياض» احتضن 4 نزالات.. إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي
Previous
Next
×
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث