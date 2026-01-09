مدرب الجزائر متفائل بتجاوز نيجيريا

عبّر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن تفاؤله بقدرة فريقه على تجاوز العائق البدني في الوقت المناسب قبل مواجهة نيجيريا، السبت، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، الجارية حاليًا في المغرب.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي، الذي عقده، الجمعة: «الاستعداد لمثل هذه المباريات ذهنيًا ليس مشكلة، أما بدنيًا فنحاول استعادة طاقتنا بعد المباريات الأخيرة، ونسعى للوصول إلى الغد في أفضل حال».

وأضاف أن النجاح في هذه المباريات يعتمد على العقلية، مؤكدًا أن اللاعبين يعرفون كيفية التعامل مع الضغوط والمعاناة، كما أظهروها في اللقاء السابق خلال الفوز 1ـ0 على الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، مضيفًا: «لدينا نقطة انطلاق جديدة لتخطي هذا الدور».

وأشار المدرب إلى أن الحصة التدريبية الأخيرة ستحدد اللاعبين الأكثر جاهزية للمشاركة، مؤكدًا أن الفريق يضم 27 لاعبًا جاهزين جميعهم قادرون على الدخول في التشكيلة الأساسية.

وتابع: «أي صعوبات مثل الإصابات قد تتحول إلى فرصة للاعبين آخرين، ونحن نحاول استغلال هذه الفرص بنظرة إيجابية ونسيان الماضي، مع العلم أننا فريق قوي أيضًا».

وحول حالة اللاعب إسماعيل بناصر، قال بيتكوفيتش إنه قد يكون من الصعب مشاركته في المباراة، لكنه سيحدد ذلك بعد الحصة التدريبية الأخيرة.

وأكد المدرب أن اختياراته للقائمة النهائية كانت صحيحة، قائلًا: «بعض اللاعبين لم يكونوا جاهزين 100%، لكن لم يكن بالإمكان استدعاؤهم لأنهم لم يتمكنوا من التعافي في الوقت المناسب».

الشرح: البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم (أرشيفية)