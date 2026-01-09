الرئيسية / الصورة .. قصة

الهلال.. تحضيرات الديربي

2026.01.09 | 04:59 pm
بدأ لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، التحضيرات الميدانية لمواجهة النصر، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الهلال) الهلال.. تحضيرات الديربي

