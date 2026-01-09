الهلال.. تحضيرات الديربي

بدأ لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، التحضيرات الميدانية لمواجهة النصر، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الهلال)