جيسوس.. هزيمة ثالثة في الأول بارك

تفرض نتيجة واحدة نفسها في سجل البرتغالي جورجي جيسوس على ملعب «الأول بارك»، بعدما خسر ثلاث مباريات رسمية على ملعب الأول بارك، جاءت جميعها بنتيجة واحدة «2ـ1»، مع الهلال خلال الفترة الأولى موسم 2018ـ2019 ومع النصر في الموسم الجاري.

وتعود البداية إلى موسم 2018ـ2019، حين كان جيسوس يقود الهلال في فترته الأولى، إذ خسر مواجهة الحزم بنتيجة 2ـ1، في مباراة شكّلت آنذاك إحدى مفاجآت الموسم، ورافقتها انتقادات فنية واسعة بسبب الأداء والخيارات التكتيكية.

وبعد أعوام، عاد المشهد الرقمي ذاته للظهور مع النصر خلال موسم 2025ـ2026، إذ تلقى الفريق خسارة أمام الاتحاد بنتيجة 2ـ1، ضمن دور الـ16 من بطولة الكأس، ليغادر المنافسة مبكرًا في مباراة اتسمت بالندية حتى دقائقها الأخيرة.

ولم تتوقف النتيجة عند هذا الحد، إذ تكررت للمرة الثالثة في الجولة الـ14 من دوري روشن، عندما خسر النصر أمام القادسية بنتيجة 2ـ1، في لقاء شهد تقلبات فنية ومحاولات نصراوية للعودة، لكنها لم تغيّر مسار النتيجة.